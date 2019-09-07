نظم، اليوم، المعهد القومي للإدارة والتابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، ندوة حول التحول الرقمي في ضوء رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك في إطار دعم عملية الإصلاح الإداري للدولة، والسعي إلى تقديم خدمات حكومية متميزة.

وتعد ميكنة الخدمات الحكومية أحد محاور خطة الإصلاح الإداري للدولة، حيث توسعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الفترة الماضية في ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مثل خدمة التنسيق الإلكتروني للجامعات، خدمات مكتب التأمينات، مشروع إنفاذ القانون، المحليات، مكاتب الشهر العقاري، وحدات المرور، الأقسام، المحاكم، ميكنة مكاتب الصحة، المراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد أول محافظة رقمية، بالإضافة إلى خدمة الاتصال بالخط الساخن 19468 لمتابعة الشكاوى والمتاحة على مدار 24 ساعة.

ويجئ تنظيم المعهد القومي للإدارة لهذه الندوة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الألمانية في إطار مشروع التعاون المشترك بينهما، بتنظيم هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات لتبسيط مفاهيم خطة الإصلاح الإداري للدولة بهدف رفع الوعي وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالجهاز الإداري، وتفعيل الحوار والمشاركة في تطبيق رؤية مصر 2030، إلى جانب تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي وفق المؤشرات التنافسية العالمية مع تطبيق المساواة في الحصول على الخدمات والقضاء على مسببات الرشوة والفساد والمحسوبية.

وأكدت المناقشات في الندوة على أهمية عملية التحول الرقمي، حيث يساعد على دعم عمليات التنمية الشاملة في جميع أنحاء العالم، ومضاعفة العائد على الاستثمار، وتطبيق معايير الجودة والحوكمة الحكومية.