أفغانستان تستعيد منطقة سيطرت عليها "طالبان" منذ 5 سنوات

قال مسؤولون بوزارتي الدفاع والداخلية الأفغانية، اليوم، إن قوات الأمن استعادت السيطرة على منطقة "وردوج" بولاية "بدخشان" شمال شرقي البلاد، بعدما كانت خاضعة تحت سيطرة حركة "طالبان" الأفغانية، لـ5 سنوات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فواد أمان - حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية - أن "طالبان" تكبدت خسائر فادحة، والعمليات الأمنية أسفرت عن مقتل 50 مسلحا منتميا للحركة المتطرفة على الأقل.

وأشار أمان، إلى أنه تم تدمير معاقل ومخابئ "طالبان"، مضيفا أن العمليات الأمنية نفذت منذ أربعة أيام واستهدفت أيضا مديرية "بهارك" ومنطقة "جورم" الواقعتين بالولاية.

جدير بالذكر، أن ولاية "بدخشان" تشترك في الحدود مع الصين وباكستان وطاجيكستان.