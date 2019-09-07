انطلقت حملة قومية، اليوم، ضمن حملة عالمية للتطعيم ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة في الحيوانات في مصر، للقضاء على المرض والذي يشبه طاعون الأبقار الذي جرى القضاء عليه في وقت سابق، حسب الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

آفة المجترات الصغيرة تعرف كذلك بـ"طاعون الأغنام والماعز"، وتعرّفه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بأنه مرض حيواني شديد العدوى يصيب المجترات الصغيرة، ويُمكن للفيروس بمجرد دخوله أن يصيب ما يصل إلى 90% من حيوانات القطيع، ويقتل المرض في أي مكان ما يتراوح بين 30 و70% من الحيوانات المصابة، ولا تنتقل عدوى فيروس آفة المجترات الصغيرة إلى الإنسان.

ظهر من 77 سنة وانتشر بـ70 دولة ويقتل 90% من الحيوانات المصابة

عام 1942، وضع توصيف لآفة المجترات الصغيرة بعد ظهورها في كوت ديفوار، لينتشر المرض بعد ذلك في أنحاء شاسعة من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حتى وصل إلى وجوده في أكثر من 70 بلدًا الآن، غير أن هناك بلدان كثيرة معرَّضة لخطر انتقال المرض إليها، ويوجد في هذه المناطق ما يقرب من 1.7 مليار رأس من الحيوانات تُمثل نحو 80% من عدد رؤوس الأغنام والماعز في العالم، وفي ديسمبر 2016، لوحظ أول ظهور للمرض في منغوليا، حيث انتشر بين الأغنام والماعز وأثّر على أنواع من الطيور البرية، وفي يونيو 2018، وصل الفيروس إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم الإبلاغ عن أول حالة في بلغاريا.

أيّدت سلطات الدول الـ70 التي ظهر فيها، الاستراتيجية العالمية لمكافحة واستئصال آفة المجترات الصغيرة، وذلك عام 2015؛ لتتماشى الاستراتيجية مع مبادئ الحملة الناجحة التي أدت إلى القضاء العالمي لمرض الطاعون البقري.

تعمل منظمة الأغذية والزراعة مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان من أجل تعبئة المجتمع الدولي للاصطفاف حول مبادرة عالمية جديدة في الكفاح من أجل استئصال آفة المجترات الصغيرة بحلول عام 2030، وهدف منظمة الأغذية والزراعة الأسمى هو تيسير استئصال آفة المجترات الصغيرة والتحسين المستدام لإنتاج المجترات الصغيرة من أجل الاستفادة في الأمن الغذائي والتغذية وتعزيز صمود سبل العيش للنساء والرجال الريفيين.

وفي 2015، اجتمعت منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان في أبيدجان، في المؤتمر الدولي لمكافحة واستئصال آفة المجترات الصغيرة من أجل التصدي للتحديات الراهنة وتوطيد استراتيجية احتواء الآفة وأنشطة استئصالها، وانعقد في كوت ديفوار.

وجاء تدشين الحملة العالمية لاستئصال آفة المجترات الصغيرة بحلول عام 2030 خلال هذا المؤتمر من قبل "الفاو"، مشيرين إلى تركيز الحملة على المناطق المتضررة من المرض في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكرت "الفاو" أنه على من رغم أن المرض فتاك جدًا بالنسبة لحيوانات المجترات الصغيرة، إذ يقتل ما يقارب من 90% من الحيوانات المصابة، فإنه بالإمكان القضاء عليه بسهولة باستخدام لقاحات رخيصة يمكن الحصول عليها بتكلفة قليلة.

وفي مايو من العام 2018، كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن نجاح الطب الوقائي في تحصين 6.735 رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة خلال شهر أبريل، وهو أمر دوري تحرص عليه الوزارة، إلا أنها بدأت حملات التطعيمات اليوم تماشيًا مع دول العالم؛ للقضاء على المرض بمصر، بحسب المتحدث باسم وزارة الزراعة.