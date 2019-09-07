وجه قطاع الخدمات الطبية، بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف، قافلة طبية شاملة مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار ثلاثة أيام، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي "عزبة بلبل" و"عزبة التحرير" بدائرة مركز شرطة بني سويف.

حيث أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبي على 1050 حالة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، واستمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطني القرى الأكثر احتياجا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.