أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، اتصالا هاتفيا برئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، وذلك لدعمها بعد تعرضها لهجوم من قبل مجهول، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات - نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية - إنه " تم إبلاغ بوتين بالحادث الذي وقع في منزل بامفيلوفا عقب وصوله إلى مدينة بلاجوفيشينسك لعقد اجتماع حول تطوير قاعدة فوستوتشني الفضائية".

وأضاف بيسكوف، أن بوتين اتصل بعد الاجتماع برئيسة لجنة الانتخابات المركزية وأعرب عن مساندته لها وأمله في القبض على منفذ الهجوم في أقرب وقت ممكن"، فيما أشار المكتب الصحفي للجنة الانتخابات المركزية، إلى أن وضع بامفيلوفا الصحي يسمح لها بالمشاركة في الفعاليات العامة.

جدير بالذكر، أن مجهولين قاموا في ساعة متأخرة أمس الألو الخميس، بالسطو على منزل رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، حيث اعتدى عليها بصاعق كهربائي عدة مرات، وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان إنه "تبين لعناصر الشرطة أن المعتدى عليها هي رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، حيث قام مجهول يرتدي قناعا بالسطو على منزلها والدخول من الشرفة، وقام بالاعتداء عليها بصاعق كهربائي عدة مرات، ثم غادر مكان الحادث".