تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارته اليوم إلى محافظة المنيا، مشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقرية "المطاهرة" التابع لهيئة التنمية الصناعية.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول المجمع من جانب المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة وأجرى بجولة في أقسامه.

وأوضح وزير التجارة، أن المجمع يجرى تنفيذه على مساحة 80 ألف متر مسطح، ومن المخطط أن يضم 68 وحدة صناعية، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تصل إلى 85%، وجرى تنفيذ 90% من أعمال الكهرباء، وجرى تسليم نقاط ربط شبكة المياه والصرف الخارجية، ويتبقى رصف الشوارع وتنسيق الموقع.

وطالب مدبولي، بسرعة الانتهاء من جميع الإنشاءات والمرافق لطرح المجمع الصناعي على المستثمرين الصناعيين.