قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مركز خدمة المستثمرين، الذي افتتحه اليوم، في محافظة المنيا هو الخامس من نوعه على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل على هامش جولته في محافظة المنيا، أن افتتاح الحكومة لتلك المشروعات دعما للاستثمار، حيث إنها مراكز متطورة جدا.

وأوضح أن تلك المراكز تحمى المستثمر من الحاجة للذهاب لأكثر من مكان، منها الشهر العقاري، والضرائب، وتخصيص الأراضي، لينتهى المستثمر من كل إجراءاته "من غير ما يلف"، وأشار إلى أنه سيتم افتتاح 6 مراكز أخرى لخدمة المستثمرين تباعا في الفترة المقبلة.