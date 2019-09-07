أثار الإعلامي جابر القرموطي، جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهوره وهو يعزف عبر آلة "العود"، إذ يعود للظهور على الساحة مُجددًا، بعد فترة غياب دامت لأكثر من عامٍ كامل.

وقال القرموطي لـ"الوطن" إنه يستعد لإطلاق برنامج جديد، يختص بشؤون التراث الموسيقي المصري، برفقة مجموعة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال، مؤكدًا أنه ما زال في مرحلة التحضيرات بعد.

وكانت الصفحة الرسمية لـ"القرموطي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قد نشرت عددًا من الفيديوهات له، وهو يُمارس العزف على "العود"، ويُغني مجموعة من الأغاني المختلفة.