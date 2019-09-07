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صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا على مستوى العالم

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رئيس الوزراء يوجّه رؤساء المحليات بالمحافظة بإعداد خطة لرصف الطرق

رئيس الوزراء يوجّه رؤساء المحليات بالمحافظة بإعداد خطة لرصف الطرق

في ذكرى أول اجتماع بين السادات وبيجن.. 6 معلومات عن معاهدة كامب ديفيد

في ذكرى أول اجتماع بين السادات وبيجن.. 6 معلومات عن معاهدة كامب ديفيد

ورشة تعريفية بالمشروعات التنافسية لمركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي

ورشة تعريفية بالمشروعات التنافسية لمركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي

ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل مصنع بالشرقية

ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل مصنع بالشرقية

ضبط 3 قضايا تحريض على الفسق خلال حملة أمنية بالغردقة

ضبط 3 قضايا تحريض على الفسق خلال حملة أمنية بالغردقة

توقيف 10 أشخاص بينهم إمام في إيطاليا في عملية لمكافحة الإرهاب

توقيف 10 أشخاص بينهم إمام في إيطاليا في عملية لمكافحة الإرهاب

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تواريخ فارقة في حياة "الإخوان الإرهابية"

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محامى إلكترونى بيتشحن بباقة: 500 جنيه شهرياً و3 آلاف سنوياً

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