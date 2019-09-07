قال الدكتور عبد الحميد مسعود، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن القصص الأسطورية المرتبطة بالإسكندر الأكبر لم ترتبط به في الكبر فقط، بل ارتبطت به منذ زواج والدته من والده فيليب المقدوني، حيث إن والدته كانت الزوجة الرابعة لفيليب المقدوني الذي تزوج 8 مرات.

وأضاف مسعود، خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن ليلة زواج والدة الإسكندر الأكبر قالت إنها خُصبت من قبل الإله زيوس، وهناك روايات تحدثت في هذا الشأن أن يكون التخصيب حدث عن طريق ثعبان أو عن طريق صاعقة.

وأوضح أن والدة الإسكندر كانت تريد أن تؤهله لشيء كبير لذلك خّلقت أسطورة أنه ابن الإله، والغريب في الأمر أنه عندما تقدم في السن أصبح هو أيضًا يشعر أنه فوق مستوى البشر، والبعض أصبحوا ينادوه بابن الإله، فوالدته صنعت أسطورته بنجاح.