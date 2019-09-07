رئيس "الوفد": القرارات تتخذ بشكل ديمقراطي ونطبق اللائحة على المتجاوزين

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن جميع قرارات الوفد منذ توليه رئاسته صدرت من مؤسسات الحزب بشكل ديمقراطي وباتخاذ الرأي والرأي الآخر وبأسلوب علمي ممنهج لإدارة العمل الحزبي، بحسب قوله.

وحذر "أبو شقة" خلال اجتماعه بقيادات الحزب، قائلا: "من يخرج عن الالتزام الحزبي سنطبِّق اللائحة عليه، لأنه لا يلزم الحزب من لا يفهم قيم الوفد"، مشددا على أن الوفديين لن يقبلوا ولو على جثثهم إشاعة الفتن داخل الحزب وتحقيق المؤامرات التي تدعي تصحيح مسار الوفد.

ولفت "أبو شقة" إلى أنه كانت هناك محاولات لحرق الحزب حتى لا تعلن نتيجة انتخابات رئاسة الحزب في 30 مارس 2018، مشيرا إلى أن الوفديين كانوا هم الجنود الأمناء الذين حافظوا على مسيرة الحزب.

وأوضح "أبو شقة" أن الحزب يسير على الطريق السليم، مشيرا إلى حضور وزراء إلى مقر الوفد، وعقد مؤتمرات كبيرة، وتدشين مبادرات "الوفد مع الناس" و"الوفد مع الفن" و"الوفد مع الرياضة" و"الوفد مع المرأة".