أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 22 موظفا بالمركز الطبي الحضري ببيلا للتحقيق لتغيبهم عن العمل، بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري.

كما احال 19 طبيبا وممرضا وإداريا بالوحدة الصحية بقرية إبشان التابعة لمركز ومدينة بيلا للتحقيق، من بينهم "9 أطباء و7ممرضين لتغيبهم عن العمل، و3 إداريين لانصرافهم عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني"، بناء على تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفات الواردة بالتقرير، وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مع تكثيف الرقابة على المستشفيات بمدن المحافظة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدا محاسبة المقصرين.