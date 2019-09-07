قال الدكتور إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن الحكم الصادر من محكمة القاهرة بخصوص "اقتحام الحدود الشرقية" هو علامة فارقة مؤكدة لشموخ ورسوخ القضاء المصري وعراقته.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة المصرية منذ 3 يوليو 2013 أصرت على مواجهة جماعة الإخوان لكونهم تنظيم إرهابي بالقانون العادي دون تغيير فيه، موضحا أن قادة التنظيم الإرهابي قد خضعوا أمام قاضيهم الطبيعي ونالوا حقوقهم كاملة من النقد أو الإبرام أو رد القاضي وإعادة المحاكمة وهي إجرائات طبيعية تواجه أي مجرم أمام القضاء.

وأكد القيادي الإخواني المنشق أن حكم اليوم جاء لخلاص مصر والإقليم والعالم من ذلك التنظيم وتأكيد تآمر الجماعة واستباحة حدود مصر الشرقية وإهدارها للقانون واقتحام السجون وإخراج من فيها من مجرمين.