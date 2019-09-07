كشف السفير المصري بالمغرب أشرف إبراهيم، التفاصيل الكاملة لوفاة العالم المصري النووي أبو بكر عبد المنعم رمضان، الخميس الماضي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور"، حيث ذكر أنه تلقى اتصالا من السلطات المغربية تُفيد بوفاة أبو بكر رمضان.

وأضاف أن العالم المصري كان متواجدا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، مضيفًا أنه شعر بإرهاق شديد في أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفي.

وأوضح إبراهيم، أنه تم الاتفاق مع السلطات المغربية على إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بالعالم النووي عقب وفاته، كما أن الطبيب الخاص بحالته ذكر أن العالم المصري كان يُعاني من أزمة قلبية حادة وتم نقله إلى المستشفى وقبل وصوله للمستشفى كان توفي، حيث كان رمضان يُعاني من صعوبة التنفس وكان يحتاج إلى أكسجين.

وأشار السفير المصري بالمغرب، أنه يتم حاليا الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالمتوفي، وبعد ذلك سيتم نقل الجثمان إلى مصر يوم الثلاثاء المقبل، كما ذكر أن تقرير المستشفى يؤكد أنه توفي بسكتة قلبية نتيجة لأزمة قلبية حادة، وأن سبب تشريح جثمانه غالبا ما تكون ضرورية لكل أجنبي يموت على أرض المغرب، حسب قوانينها.