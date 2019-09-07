قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن قرار استبدال "التوك توك" بسيارات "ميني فان" يهدف لترخيص السيارات الجديدة البديلة عنه حتى تستفيد الدولة والمواطنين من أموال التراخيص تلك.

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قرار الاستبدال جيد ولكن يحتاج لوجود آليات للاستبدال والتقنين، موضحا أن "التوك توك" كانت أسعاره تتجاوز الـ40 ألف جنيه، "التوك توك قيمته كبيرة ولازم التقنين يبقى بعد التأكد من صحة أصحابها".

وأكد عضو مجلس النواب أن تراخيص السيارات الجديدة سيتم ضخها لإعادة تأهيل الشوارع والبنية التحتية من خلال تلك العائدات.