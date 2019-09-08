حماقي يستأذن أحد معجبيه في منح هديته إلى محمد منير: مفيش غير كينج واحد

أحيا الميجا ستار، محمد حماقي، حفلا غنائيا ضخما، داخل نادي وادي محرم بك، بحضور أكثر من 50 ألفا من الشباب من مختلف الأعمار، ممن حرصوا على التواجد منذ الرابعة عصرا، لحجز الصفوف الأمامية لخشبة المسرح.

وتلقى محمد حماقي، العديد من الهدايا خلال الحفل، لكنه حرص على التعليق على لافتة "تاج" له، كتب عليها أحد المعجبين لقب "الكينج"، حيث قال: "أشكرك، بس ما فيش غير كينج واحد فقط، هو محمد منير.. اسمح لي أقدمها له".

حماقي افتتح الحفل الأضخم في عروس البحر المتوسط، بأغنية "نفسي أبقى جنبه" في التاسعة والنصف مساء السبت، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

بعدها تحدث حماقي مع جمهوره، قائلا: "وحشتوني.. أنا بعشق إسكندرية وجمهورها.. وسعيد بالتواجد معكم"، خاصة مع وجود الآلاف من المصطافين من مختلف محافظات الجمهورية والجنسيات العربية ممن حرصوا على حضور الحفل.

وشهدت منطقة محرم بك، حالة من التدكس المروري غير المسبوق، مما استدعى تواجد كبير لرجال المرور ممن ساهموا في تسهيل سير السيارات.

وقدَّم حماقي، عددا من أغاني ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، منها "يزلزل، يا ستار، صور، من البداية، وأعمل إيه، قالوا عنك"، والتي أشعلت جميعها وصلات الرقص المتتالية.

كما تألق بأداء العديد من أغانيه التي شدى بها طوال مشواره الفني الذي تخطى الـ16 عاما، منها "من قلبي بغني، أجمل يوم، دنيتي اتغيرت، واحدة واحدة، ما بلاش"، والتي قدمها بتأثر شديد، بالتبادل مع الجمهور الذي شاركه ترديد كلماتها وسط أجواء من الإثارة والتشويق.

وقدم حماقي أيضا، أغنية "أحلى حاجة فيكي" التي مر عليها 13 عاما، ولا زالت ضمن الأغاني الأكثر طلبا في جميع المناسبات، بالإضافة إلى "قادرين نعملها" التي قدمها لمستشفى 500500 لسرطان الأطفال، و"أم الدنيا" التي زادت الأجواء إثارة.

الحفل تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية من حيث تراسات الإضاءة والليزر، لوليد الحريري، والمؤثرات البصرية والـ fire works لأحمد عصام، بالإضافة إلى مسرح ضخم صممه تامر فوزي بشكل مختلف وخاص لحماقي.