عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم لمناقشة واستعراض مقترح إنشاء كوبري مشاه أمام كوبري طلخا، وشارع بورسعيد مع عدد من أساتذة جامعة المنصورة وكلية الهندسة.

وقال محافظ الدقهلية إن المقترح يتضمن عدد من التصميمات الحضارية الحديثة التي تضمن عبور المواطنين من جانب شارع المشاية ومن اتجاه شارع الجمهورية لشارع بورسعيد، مؤكدا على أنه يسعى بشتى السبل في حدود الإمكانيات المتاحة لتنفيذ المشروعات التي تكفل حل مشكلة التكدس المروري، وتعمل على تيسير حركة السير للمواطنين والسيارات.

وأضاف المحافظ أن الكوبري يتضمن مرحلتين، الأولى تبدأ أسفل كوبري طلخا بشارع المشاية نزولا بجوار مديرية الأمن، والمرحلة الثانية من عند النصب التذكاري بجوار مديرية الأمن نزولا عند شركة بيع المصنوعات، وسيكون ارتفاعه من 5-4 متر وعرضه من 4-3 متر.

ومن جانبه قال الدكتور مدحت سمرة، أستاذ هندسة العمارة بجامعة المنصورة، إن الشكل المعماري للكوبري مستوحى من الأجزاء المعدنية لكوبري طلخا، والتفاصيل الكلاسيكية من مسجد الصالح الصغير المجاور للمنطقة.

وأضاف أن المقترح في التصميم عمل عدستين بانوراما تجول سياحي في الكوبري، العدسة الأولى توضح لقطة لنهر النيل، والثانية توضح لقطة كوبري طلخا ولقطة بانوراما شارع بورسعيد .

حضر الاجتماع الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة، والدكتور شريف البدوي وكيل كلية الهندسة وأستاذ الطرق، والدكتور فوزي محمد أستاذ المساحة.