أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تدوينة عبر حسابه على "تويتر"، إلغاء مفاوضات السلام مع قادة حركة طالبان الأفغانية، بعد تبنيها هجوما إرهابيا في العاصمة كابول.

وأوضح ترامب، في 3 تغريدات، سبب إلغاء مفاوضات السلام مع حركة طالبان، إلى تبنيهم هجوما إرهابيا في العاصمة الأفغانية كابول، حيث كتب: "إن قادة طالبان اعترفوا بهجوم في كابول، أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظماء، و 11 شخصًا آخرين.. لقد ألغيت الاجتماع على الفور، وأوقفت مفاوضات السلام".

وتابع ترامب متسائلاً: "أي نوع من الناس يقتلون الكثير من أجل تعزيز موقفهم التفاوضي؟".