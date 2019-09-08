بالصور.. عمرو دياب يشعل حفل جولف بورتو كايرو بـ" يوم تالات "

أحيا الميجا ستار عمرو دياب، واحدة من أقوى السهرات التي ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير، وذلك داخل أضخم خيمة أُنشئت في جولف بورتو كايرو، لاستيعاب ضيوف المكان.

ورغم أن الخيمة مجهزة بمقاعد وأماكن مخصصة لاستقبال كبار الشخصيات والمشاهير الـ(VIP) إلا أنهم تركوا مقاعدهم وأماكنهم بمجرد ظهور الهضبة حيث التفوا حول خشبة المسرح كالعادة، لمشاركة نجمهم المفضل وصلات الغناء والرقصات المتتالية التي لم تنقطع على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة وحتى ختام الحفل.

وقدم الهضبة عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة التي أشعلت أجواء ختام أقوى سهرات صيف 2019 بالساحل الشمالي، منها "الليلة، بحبه، قمرين، ده لو اتساب، راجع، أجمل عيون، وياه، معاك قلبي، يتعلموا، العالم الله، نغمة الحرمان، أول يوم في البعد، راجعين، أيام وبنعيشها، الليلادي، كان طيب، ما بلاش نتكلم في الماضي، ميال، شوقنا، خلينا لوحدينا، يتعلموا"، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة "يوم تلات" التي أشعلت المزيد من أجواء البهجة والإثارة خاصة لدى الفتيات.