"حماية الشواطئ": الحكومة رصدت 275 مليون جنيه لإصلاح البحيرات والشواطئ

قال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس هيئة حماية الشواطئ، إن الحكومة رصدت 275 مليون جنيه لإصلاح البحيرات والشواطئ والقضاء على حالة الإهمال التي عانت منها الشواطئ الفترات الماضية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أن المبلغ المرصود وضع لعمليات التطهير والتطوير للمداخل والألسنة وتطهيرها على أعماق أكبر وقنوات شعاعية داخل البحيرة وعلى رأسهم بحيرة المنزلة أهم البحيرات بمصر لدخول أسماك متنوعة بالبحيرات.

وتابع أن التعديات على البحيرات تم تطهيرها بمعدات على أحدث مستوى لتسهيل دخول المياه وتجديد مياه البحيرة من البحر أو من مياه الصرف الزراعي، مشيرا إلى أن بحيرة المنزلة مساحتها تعادل عشر مساحة الدلتا والتي تطل على محافظات بورسعيد والإسماعيلية ودمياط والشرقية.