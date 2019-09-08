أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم نجاح إتمام صفقة بيع 69.1 مليون سهم من شركة ابن سينا فارما ISPH.CA، ما يمثل 8.4% من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.

وأكدت المجموعة في بيان صحفي اليوم أنّها تولت دور مدير الطرح وتقديم خدماتها الاستشارية للأطراف البائعة، وهم عائلة عبدالجواد وعائلة محجوب والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD.

وقال محمد عبيد الرئيس التنفيذي لـ"هيرميس" إنّ قطاعي الترويج والوساطة نجح في إتمام صفقة أخرى في أقل من شهر على طرح شركة فوري في البورصة المصرية.

وتعد تلك سادس صفقات سوق المال خلال العام الحالي بعد أن نجحت الشركة في إتمام صفقات بعدة أسواق مثل السوق السعودي "تداول" وبورصة لندن والبورصة المصرية. ومنذ إنشائها في العام 2001، تعتبر شركة ابن سينا فارما الأسرع شركة نموا وثاني أكبر موزع للأدوية في مصر.

وأكد مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أنّ الشركة استفادت من شبكة عملائها الدولية وخبرتها في صفقات سوق المال للانتهاء من الصفقة في زمن قياسي، كما أنّ جاذبية شركة ابن سينا وإقبال المستثمرين على القطاعات الدفاعية مثل الأدوية والرعاية الصحية، كانا من عوامل نجاح الصفقة.

يذكر أنّ الصفقة تمثل سادس صفقات سوق المال التي نفذتها المجموعة المالية هيرميس بمختلف الأسواق منذ بداية 2019، وتأتي في أعقاب صفقة طرح أسهم فوري وصفقة إصدار أسهم إضافية لصالح الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بالبورصة المصرية، وصفقة الطرح العام الأولي لشركة Finablr ببورصة لندن، وهي الشركة الرائدة في تقديم حلول وخدمات الدفع على الساحة العالمية، وصفقة بيع حصة 31.5% من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا بالبورصة المصرية، فضلا عن تنفيذ الطرح العام الأولي لشركة المراكز العربية بالسوق السعودي "تداول".