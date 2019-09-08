تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد، مؤتمرا تحت عنوان" المناقشات الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة" ضمن فعاليات التمكين الاقتصادي للمرأة ​غدا الاثنين 9 سبتمبر 2019م الساعة 9:30 صباحا، والذي ستفتتحه كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والسيدة غابرييلا راموس، رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنسقة التعاون مع مجموعة العشرين والسفير يان تيسليف، سفير السويد لدي القاهرة بحضور شخصيات رفيعة المستوى وشركاء في التنمية وخبراء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني من مصر ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويشهد المؤتمر، عدة جلسات من أبرز المتحدثات فيها السيدة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وستركز المناقشات الوطنية على مجموعة الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرًا لتشجيع المشاركة الإيجابية للمرأة في القطاع الخاص بما في ذلك قانون الاستثمار.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتنسيق مع شركاء مصر في التنمية ومختلف المؤسسات الدولية من أجل دعم جهود الحكومة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الأعمال.يرجى التواجد الساعة 9:30 صباح غدا بمقر الوزارة في 3 شارع صلاح سالم الدور الأرضي.