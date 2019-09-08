أعرب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ثقته التامة في تحقيق مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقة اقتصادية كبرى خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة وجود الكثير من المشروعات الاستثمارية على أرض مصر، في ظل اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بالتنمية الشاملة.

وأكد "عامر"، في بيان، أصدره اليوم أن حجم الإنجازات والمشروعات القومية التي حققها الرئيس السيسي لمصر في فترة وجيزة تؤكد للرأي العام المصري والعالمي، أن مصر ستكون واحدة من أهم الدول الزراعية والصناعية والاستثمارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها، خاصة في ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية بالتنمية الشاملة والحقيقية داخل مصر وإعطاء أولوية قصوى لملفات التنمية الزراعية والصناعية، وإقامة العديد من المشروعات الإنتاجية والاستثمارية في مختلف المجالات.

وأضاف أنّ "زيادة الاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة ومواجهة المشكلات والعقبات داخل هذين القطاعين تحديدا، يساعد على تحقيق تنمية مستدامة حقيقة على أرض مصر خاصة في ظل اتساع رقعة الاستثمار وتوفير البنية الأساسية، التي تزيد معدلات الاستثمار في مصر وتجذب المستثمرين من الخارج".

وأشار إلى أن رؤية مصر لاستراتيجية التنمية 2030، التي رسم معالمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستكون في صالح الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية في جميع أنحاء البلاد.