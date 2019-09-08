أعلنت وزارة التربية والتعليم، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة لعام 2019، وبدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات الطلاب المستنفدين والمتخلفين، حيث تخلف 11 ألفًا و730 طالبا، فيما استنفد 2757 طالبا وطالبة من القسم العلمي و903 طلاب وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم، وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل الرغبات على النحو التالي:

- الدخول على موقع التنسيق من هنـــــــــــا.

- اختيار مصدر الشهادة التي جرى الحصول عليها.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب، مع مراعاة ما يلي:

1- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

2- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي جرى استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

3- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

4- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

5- حال تعديل الرغبات عدة مرات سيجرى حفظ آخر تعديل ويجرى التنسيق وفقًا له.

6- بعد الانتهاء من إدخال الرغبات، يمكن طباعة الرغبات ويتوفر إيصال برقم محدد ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.