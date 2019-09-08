أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم، عن مشاركة وفود 19 دولة أفريقية في فاعليات أسبوع الجامعات الأفريقية، المزمع عقده خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر المقبل، في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي "أسوان عاصمة الشباب الأفريقي 2019".

وأوضح خلاب، أن الدول المشاركة في هذا الأسبوع هي نيجيريا وتشاد والصومال ومالي وأفريقيا الوسطى، وبنين ومالاوي والسنغال وتنزانيا والنيجر وأوغندا وسيراليون وغامبيا والجابون والكاميرون وتوجو وليبريا والسودان وكوت ديفوار.

وأكمل: "أسبوع الجامعات الأفريقية يتضمن أيضا مشاركة طلاب من 20 جامعة مصرية، حيث جرى الانتهاء من إنشاء الملاعب الخماسية والتنس بمقر الجامعة في صحاري استعدادا لهذا الأسبوع".

وتابع: "جارٍ إنشاء مدرج لاستاد كرة القدم بسعة 1000 متفرج، علاوة على إنشاء ملعب للكرة الشاطئية وتأهيل المسرح المغطي والمكشوف، لاستضافة الفاعليات الفنية وأيضا تجميل وتزين وطلاء مباني الجامعة لتبدو في أحسن صورها أمام المشاركين في هذا الأسبوع".

وقال الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط رئيس اللجنة المنظمة العليا لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية بجامعة أسوان، إن جميع طلاب كلية التربية والرياضية يتدربون يوميا منذ شهر يوليو الماضي علي العروض الرياضية الخاصة بحفل الافتتاح المقرر إقامته في استاد أسوان الرياضي بمشاركة نحو 2000 طالبا.