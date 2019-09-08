قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة "محمد.ف.م" مسؤول بإدارة الإشغالات بحي الأزبكية السابق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه باستغلال نفوذه وقت عمله بحي الوايلي وتحقيق كسب غير مشروع قدره 400 ألف جنيه.

أفادت التحقيقات،أبن المتهم كان يعمل مدير إدارة الإيرادات بحي الوايلي خلال الفترة من 1987 إلى 2015 قبل عمله بحي الأزبكية، وحصل لنفسه دون وجه حق على كسب غير مشروع قيمته 400 ألف جنيه، يمثل قيمة ما طرأ في ذمته المالية من زيادة غير مبررة بما لا يتناسب مع موارده المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم اعترض على تقرير لجنة الخبراء بالكسب غير المشروع فيما انتهت إليه من وجود مصروفات غير معلومة المصدر ضمن عناصر ذمته المالية، وتم بحث جميع أوجه الاعتراضات، وقبول بعضها ورفض بعضها في ضوء ما انتهى إليه تقرير لجنة بحث الاعتراضات.