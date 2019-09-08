استضاف مجمع حمامات السباحة بنادي أسوان الرياضي، اليوم، 160 شابا وفتاة من 27 دولة أفريقية من المشاركين في ملتقى الشباب الأفريقي الرياضي الأول، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وتستمر فعالياته حتى 10 سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسوان 2019 عاصمة للشباب الأفريقي.

حضر فعاليات اليوم الرياضي الترفيهي بحمامات سباحة أسوان، فتحي عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، ومحمد سيد حامد أمين صندوق نادي أسوان.

وقال محمد سيد حامد أمين صندوق نادي أسوان، والمشرف على مجمع حمامات السباحة: "سعداء باستقبال العشرات من الشباب والفتيات من الدول الأفريقية من المشاركين في الملتقى الرياضي الأفريقي الأول، في ظل اختيار الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي".

وأكمل: "شارك الجميع في المهرجان المائي بحمامات السباحة، والتي شاهدنا خلالها سعادة الجميع خاصة الأفارقة في يوم مائي ترفيهي بمجمع حمامات سباحة نادي أسوان".

يذكر بأن الملتقي سينفذ خلاله مسابقات رياضية "التزحلق على الرمال، وكرة القدم، والطائرة الشاطئية، ومهرجان السباحة، ومهرجان للألعاب التراثية لكل دولة مشاركة"، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج سياحي وترفيهي للمشاركين للتعرف على المعالم السياحية والأثرية والثقافية في مدينة أسوان.