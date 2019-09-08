جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بالقليوبية، حبس طالبة لقيامها بقتل شقيقتها خشية منها، بأخبار والدتها بعلاقتها العاطفية بأحد الأشخاص

كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من مفتش صحة مكتب بهتيم، بحضور "م ع ا"، 37 عاما سائق لمكتب الصحة، وقرر بوفاة نجلته "ش م ع"، طالبة، 14 عاما، بشقتها ورغبته باستخراج تصريح دفن لها.

بالانتقال والمعاينة رفقه والدها، وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفاة، تبين وجود إصابات ظاهرية بمنطقة الرقبة عبارة عن تجمع دموي ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

انتقل المقدم محمد الشاذلي، رئيس المباحث، إلى المنطقة وتبين وجود جثة المتوفية مسجاه على ظهرها بغرفة نوم الأطفال بالشقة ملك والدها، ترتدي كامل ملابسها وبها الإصابات المشار إليها.

وأوضحت التحريات، حدوث خلاف بين المتوفاة وشقيقتها الكبرى "ن م ع"، 17 عاما، طالبة، بسبب سماعها الأخيرة أثناء تحدثها هاتفيا مع أحد الأشخاص الذي تربطها به علاقة عاطفية.

وتابعت التحريات، أنه عندما أخبرت الضحية شقيقتها بإبلاغ والدها بما حدث، تطور الأمر إلى مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قامت على أثرها الأخيرة بدفع شقيقتها المتوفاة على سرير غرفة النوم، وخنقها بقطعة قماش "بلوزة" حتى فارقت الحياة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9819 إداري قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م، وأحيلت المتهمه للنيابة التي أمرت بحبسها 4 أيام وجددها قاضي المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.