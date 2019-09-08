مع ظهور نتيجة التنسيق، وبدء تسلم الطلاب بطاقات الترشيح للالتحاق بالجامعات، دائمًا ما يشغل بال الطالب كيفية الوصل لمكان الجامعة التي سيتردد عليها طوال فترة الدراسة.

وتستعرض "الوطن" أبرز طرق الوصول للجامعة الأمريكية بالتجمع من مناطق مختلفة للتسهيل على الطلاب المستجدين.

التحرير

يمكنك أن تستقل "ميكروباص" خط السيدة عائشة، ومنها تجد أتوبيس 716، والذي ينقلك حتى شارع التسعين بالتجمع الخامس حيث توجد الجامعة الأمريكية، أو استقل اتوبيس "مواصلات مصر" من ميدان التحرير والذي يمر بشارع رمسيس والعباسية لتصل إلى البوابة 4 بالجامعة الأمريكية.

ويمكنك أن تستقل أتوبيس 1062 من ميدان التحرير، كما يمكن أن تستقله من ميدان رمسيس أيضًا ليصل بك إلى بوابة الجامعة الأمريكية الرئيسية.

مدينة نصر والعباسية

يوفر لك أتوبيس "مواصلات مصر" إمكانية الوصول حتى بوابة الجامعة، ويمكنك أن تستقل أتوبيس الجامعة الأمريكية من ميدان الساعة، أو مصطفى النحاس أو مكرم عبيد وستجد أعلاه لافتة باسم الجامعة الأمريكية.

كما يمكنك أن تستقل "ميكروباص" من الحي العاشر التجمع الخامس شارع التسعين، والذي يصل بك حتى مقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

المرج الجديدة

تستطيع أن تجد بالقرب من محطة مترو المرج الجديدة أتوبيس 716، وينقلك حتى شارع التسعين بالتجمع الخامس حيث توجد الجامعة الأمريكية، أو استقل أتوبيس 1124 ويمر أمام الجامعة الأمريكية بالجامعة كما يمكنك أن تستقله من الحي العاشر.

حلوان

يمكنك أن تستقل أتوبيس 1152 من أمام جامعة حلوان أو بالقرب من محطة مترو جامعة حلوان ليصل بك إلى بوابة الجامعة الأمريكية، أو استقل "ميكروباص" العباسية أو الشروق أو العتبة ويصل بك إلى الأباجية ومنها تستطيع أن تستقل أتوبيس 716 لتصل إلى الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

مصر القديمة

استقل من مصر القديمة "ميكروباص" إلى موقف جامع عمرو بن العاص، ثم استقل أتوبيس 1058 لتصل حتى البوابة الرئيسية للجامعة الأمريكية بشارع التسعين في منطقة التجمع الخامس، كما يمكنك أن تركب أتوبيس 995 لتصل حتى طريق النصر، ومنه استقل أتوبيس 716 لتصل إلى الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

رمسيس

تستطيع أن تستقل "ميكروباص" إلى عباس العقاد، ثم تستقل "ميكروباص" حتى الحي العاشر حيث تجد مواصلات لمنطقة التجمع الخامس بشارع التسعين ومقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

ويمكنك أن تستقل "ميكروباص" حتى منطقة السيدة عائشة، ثم استقل "ميكروباص" خط التجمع شارع التسعين لتصل إلى مقر الجامعة، أو استقل من منطقة السيدة عائشة أتوبيس 716 والذي ينقلك حتى مقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

المنيب

تجد في ميدان المنيب "ميكروباص" السيدة عائشة، ومنه يمكنك أن تجد أتوبيس 716 أو "ميكروباص" خط التجمع شارع التسعين لتصل إلى مقر الجامعة، كما يمكنك أن تستقل "ميكروباص" التجمع الخامس من منطقة الغاز لتصل إلى شارع التسعين حيث توجد الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.