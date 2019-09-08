03:27 م | الأحد 08 سبتمبر 2019

03:27 م | الأحد 08 سبتمبر 2019

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس طاجيكستان إمام علي رحماني، للتهنئة بيوم الاستقلال.

كما أوفد السيسي، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة طاجيكستان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

الرئيس يهنئ نظيره الكوري بذكرى تأسيس الجمهورية

وبعث أيضا الرئيس السيسي، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري للتهنئة بذكرى تأسيس الجمهورية.

كما أوفد الرئيس السيسي، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.