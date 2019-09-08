علق الفنان كريم فهمي على إعلان موعد طرح الفيلم الجديد الذي ستنتجه شركة "سينرجي"، من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز صيف 2020.

وشارك فهمي، أول صورة دعائية للفيلم، بعدما نشرتها الشركة المنتجة، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقا: "هو إيه اللي هيحصل ده، إذا كانت الصورة تخض أمال الفيلم هيبقى إيه، أنا مستني الفيلم ده جدا بقي".

وأعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج التلفزيوني والسينمائي عن إنتاج فليم جديد يحمل اسم "كيرة والجن" عن رواية 1919، صيف 2020، من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز.