أحالت النيابة العامة موظفا بمستشفى الصحة النفسية للمحاكمة الجنائية، باتهامات تتعلق بغسل أموال ناتجة عن جرائم نقل أعضاء تمت بالمخالفة للقانون.

وقالت مصادر قضائية إنّ المتهم في القضية اشترك مع آخرين في ارتكاب جرائم نقل أعضاء لغير مصريين، بالمخالفة للقانون وللضوابط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وحصل على أموال قدرت من التحقيقات بـ600 ألف جنيه، وغسل الأموال من خلال عدة عمليات مالية بإيداع جزء منها في البنوك وشراء سيارة وإصدار شيكات وربط جزء من الأموال كودائع بنكية، وإعادة صرفها عدة مرات لإخفاء هذه الأموال التي حصل عليها نتيجة نشاطه الإجرامي حتى لا ينكشف أمرها ومعرفة مصدرها، لكن التحقيقات توصلت إلى العمليات المصرفية التي نفذها لإخفاء الأموال، وثبت من التحقيقات أنّ الأموال متحصلة من عمليات نقل أعضاء تمت بشكل غير قانوني.

وأوضحت المصادر أنّ النيابة العامة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات، وفقا لما توصلت له التحقيقات بشأنه في جريمتي نقل الأعضاء وغسل الأموال، وتضمنت التحقيقات قرار الاتهام المتعلق به وأدلة الثبوت التي توصلت لها التحقيقات وأكدتها التحريات المتعلقة بنشاط المتهم إضافة لأقوال الشهود، وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات.

ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف موعد محاكمة المتهم خلال الأيام المقبلة، بعد إحالة ملف القضية للمحكمة متضمنا مفرداتها كافة.