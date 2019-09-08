ارتفاع أسعار الدواجن جنيها.. وغرفة القاهرة: منع استيرادها "شو إعلامي"

شهدت أسعار الدواجن خلال الأسبوع الجاري، تذبذباً واضحاً في الأسعار بصفة يومية، وذلك في أغلب المزارع، وتراوح ذلك بين جنيه ارتفاعا وانخفاضا، فيما استقرت أسعارها في سوق التجزئة.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن في أرض المزرعة ارتفعت جنيها اليوم الأحد، لتسجل 18 جنيها في المزارع بدلا من 17 جنيها أمس.

فيما توقع "السيد"، في تصريحه لـ"الوطن"، مواصلة الارتفاعات في السوق المحلية حتى فصل الشتاء، مرجعا ذلك إلى ارتفاع التكلفة وخروج عدد كبير من المربين من المنظومة، فضلا عن تعدد حلقات التداول، بالإضافة إلى وجود خلل واضح في دورالرقابة.

وأفاد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، بأن الأسعار لن تعود إلى الانخفاضات السابقة؛ نتيجة لدخول فصل الشتاء وارتفاع التكلفة من وسائل تدفئة ومستلزمات إنتاج وأعلاف.

وهاجم "السيد" قرار منع استيراد الدواجن، مؤكدا أن القرار لا يخرج عن كونه "شو إعلامي"، مبنيا أنه كان من المفروض تطبيق سعر عادل لكيلو الدواجن مع وضع هامش ربح عادل للتاجر لمنع خروج المربين من المنظومة، بدلا من منع الاستيراد،مبينا أنه يوجد فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بنحو 96 ألف طن.