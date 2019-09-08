تطلق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بعد غد الثلاثاء، مسابقة حول "نظام الغذاء الصحي" في إطار حرص المنظمة على توفير سبل التغذية السليمة والمتوازنة.

وتتضمن المسابقة 10 أسئلة، يتم طرح سؤال واحد يومياً على مدار 10 أيام على حساب المنظمة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" https://twitter.com/FAOEgypt والموقع الإلكتروني http://www.fao.org/egypt/en/ للمنظمة في مصر.

ومن المقرر، أن يجرى اختيار 9 فائزين في نهاية المسابقة وسيكون ترتيبهم كالتالي:

- 3 فائزين، يحصلون على قسيمة وجبات لفردين بقيمة ألف جنيه.

- 3 فائزين، يحصلون على مجموعة من الأغذية الصحية بقيمة 900 جنيه.

- 3 فائزين، يحصلون على قسيمة مشتريات "خضروات وفاكهة" من أحد المتاجر المشهورة بقيمة 600 جنيه.

وسيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين يوم 23 سبتمير، كما يتم تسليمهم الجوائز والقسائم يوم 24 سبتمبر 2019.

ويتم الإجابة على الاسئلة يومياً من خلال إرسال رسالة تحتوى على اسم المتسابق والإجابة على (واتس آب 01003529455) أو عن طريق رسالة بريد إلكتروني لـFAO-EGY@fao.org

شروط المسابقة:

- المسابقة مخصصة فقط لمواطني مصر والمقيمين فيها.

- متابعة حساب تويتر @FAOEgypt مع إعادة تغريد السؤال.

- متابعة الموقع الإلكترونى حيث يتم وضع نبذة مختصرة عن كل سؤال على صفحة خاصة بالمسابقة على الموقع.

- إرسال الإجابات بشكل يومي وعدم تجميعها.

- الفائزون يتحملون تكلفة أي انتقالات لاستلام جوائزهم.