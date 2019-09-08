قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، اليوم، إن العراق ملتزم باتفاق "أوبك+"، لخفض إنتاج الخام، وسيتم المباشرة بالتخفيض في أكتوبر المقبل.

وأضاف في تصريحات قبل مغادرته إلى الإمارات، لحضور اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن "أوبك" لمراقبة الإنتاج الذي يعقد نهاية الأسبوع الحالي، وأوردتها قناة "السومرية نيوز الإخبارية - "إن إجمالي إنتاج العراق سيكون خلال الأيام المقبلة أقل ما تم إنتاجه خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى اضطراره لرفع الإنتاج بسبب أشهر الصيف وزيادة الاستهلاك المحلي لتغطية الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية".

وأوضح الغضبان، أن العراق سيبدأ بخفض الإنتاج الذي جرى الاتفاق عليه في يناير 2018، اعتبارا من هذه الأيام وخاصة في شهر أكتوبر المقبل، حيث ستبدأ فعاليات صيانة المصافي إضافة إلى انخفاض الاستهلاك المحلي بسبب اعتدال المناخ، وسيترتب عليه أيضا خفض استهلاك الكهرباء من النفط الخام، مشيرا إلى أن هناك مباحثات جدية وصلت إلى مراحل متقدمة بين بغداد وإقليم كردستان حول تنظيم إنتاج وتصدير النفط، معربا عن أمله في التوصل إلى سياسات وخطط موحدة، والتي ستعمل على تعظيم الموارد المالية، لافتا إلى أن ذلك سيساعد العراق للإلتزام بحصته حسب ما متفق عليه ضمن الاتفاق مع دول "أوبك" وخارجها.

ويترأس وزير النفط، وفد العراق المشارك في عدة فعاليات خلال الأسبوع في الإمارات، والتي تبدأ بالمؤتمر العالمي للطاقة وفعاليات المنتدى العالمي للطاقة يتبعها اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج وهذه اللجنة مشتركة بين الدول المنتجة في منظمة "أوبك" والدول المتحالفة معها من خارج المنظمة.