قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إن الولايات المتحدة لا تستبعد استئناف المفاوضات مع حركة طالبان التي علقها دونالد ترامب، شرط أن "تغير "طالبان" سلوكها وتحترم تعهداتها، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي "لم يقرر بعد" ما إذا كان سيمضي قدما في قراره سحب آلاف من الجنود الامريكيين من أفغانستان كما نص عليه مشروع اتفاق تم التفاوض بشانه مع طالبان.

وردا على سؤال لشبكة "إيه بي سي"الأمريكية، عن مصير المفاوضات بعد إعلان ترامب، قال بومبيو أن المبعوث الامريكي زلماي خليل زاد مهندس المفاوضات "سيعود الى دياره حاليا"، مضيفا: "آمل أن تغير طالبان سلوكها وتلتزم من جديد الأمور التي تحدثنا عنها".

وأشار إلى أنه "في نهاية المطاف هذا سيحل عبر سلسلة من المحادثات"، داعيا بالحاح الى تنظيم اجتماع مباشر بين الحكومة الافغانية وطالبان الأمر الذي ترفضه الحركة حتى الآن.

وأوضح بومبيو: "نحتاج إلى التزام جدي" من طالبان لاستئناف المباحثات، فيما الوزير الأمريكي، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "إذا لم يتصرف (متمردو) طالبان بشكل أفضل ولم يحترموا التعهدات التي قطعوها معنا لعدة أسابيع، بل أشهر، فان الرئيس الامريكي لن يخفض الضغط. لن نقلص دعمنا لقوات الأمن الأفغانية"، مؤكدا أن المفاوضات أتاحت تسجيل "تقدم كبير".

وقال "لقد حصلنا على تعهد من طالبان بان يكون هناك قطيعة مع القاعدة. وقالوا إنهم سيقلصون أعمال العنف"، لكن بعد الاعتداء الاخير "قال الرئيس ترامب: هذا يكفي"، بحسب بومبيو.