التحقيق في اختناق 16 طفلا داخل حمام سباحة بمصر القديمة

تواصل النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في واقعة إصابة 16 طفلا باختناقات داخل حمام سباحة، بسبب وجود كمية من الكلور الزائد في دائرة قسم مصر القديمة، وجرى نقلهم للمستشفى، وأمرت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث عن الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، ببلاغ من أحد المستشفيات بوصول 16 طفلا مصابين باختناقات وحالة إعياء شديدة.

ودلت التحريات وأقوال شهود العيان، أن المصابين كانوا داخل حمام سباحة بمنطقة مصر القديمة، وأصيبوا بسبب الكلور الزائد بالحمام، وجرى نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج،.

وتحفظت أجهزة الأمن على 4 من مسؤولي النادي للتحقيق معهم، وتحرر المحضر اللازم وما تزال التحقيقات مستمرة.