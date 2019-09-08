بدأت قوات الإطفاء في أستراليا، اليوم، جهود مكافحة أكثر من 100 حريق غابات بولايتين بشرق البلاد، وحذرت السلطات من موسم حرائق شرس في صيف هذا العام، وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية، أن 71 حريقا شبت بولاية "كوينز لاند" اليوم، إلى جانب 57 حريقا بولاية "نيو ساوث ويلز"، تسببت في تدمير أكثر من 20 مبنى، وتوقعت السلطات أن ترتفع فاتورة الخسائر حالما تتمكن السلطات من فحص المناطق المتضررة.

جدير بالذكر، أن الساحل الشرقي الأسترالي شهد عامين من الطقس الجاف وندرة هطول الأمطار، ما تسبب في خلق ظروف مواتية لحدوث الجفاف في أجزاء عديدة من البلاد.