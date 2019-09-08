أكدت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، اليوم، علمها مسبقا بالدوريات الأمريكية التركية المشتركة، وقالت إنها جزء من التفاهمات لتأمين استقرار المناطق الحدودية، وذكرت الإدارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن الدوريات المشتركة هي جزء من خارطة طريق للوصول إلى تفاهمات مستدامة تؤمن الاستقرار بما يسهم بشكل فعال في دعم جهود قوات "سوريا الديمقراطية"، لملاحقة خلايا "داعش". وكانت القوات الأمريكية والتركية، نفذت في وقت سابق اليوم، أولى دورياتها المشتركة في "المنطقة الآمنة" شرق الفرات شمالي سوريا.

وأوضحت الإدارة الذاتية الكردية، أن الدوريات استمرت ساعتين في المنطقة الممتدة بين قريتي نص تل وقرية الحشيشة شرق مدينة "تل أبيض" ومن ثم عادت أدراجها للتمركز في قواعدها داخل الأراضي التركية، معربة عن شكرها للتحالف الدولي والجيش الأمريكي لما بذلوه من جهود للتوصل إلى تفاهمات تؤمن الاستقرار والسلام شمالي سوريا.

وأنهت قوات أمريكية وتركية في وقت لاحق، أولى دورياتها المشتركة، في المنطقة الآمنة شرق الفرات شمال سوريا، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الدوريات يتم تسييرها بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض، مضيفةً أن مروحتين تابعتين للتحالف الدولي، حلقتا فوق المنطقة المذكورة، فيما التحقت وحدات من الجيش التركي بالقوات الأمريكية لتسيير دوريات مشتركة.

جدير بالذكر، أن أنقرة وواشنطن توصلتا مؤخرا إلى اتفاق بشأن إعلان منطقة آمنة شمالي سوريا، ووفقا لوزارة الدفاع التركية، فقد اتفقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة شمالي سوريا.