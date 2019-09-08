بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مناورات واسعة وكبيرة على مستوى هيئة الأركان تحاكي حربًا شاملة على عدة جبهات مع التركيز على الجبهة الشمالية، وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هذه المناورات والتي تسمى "الحجر الرئيسي" تهدف إلى تحسين قدرة هيئة الأركان العامة ومقرات الحرب الرئيسية، مشيرًا إلى أنه تم التخطيط له مسبقًا كجزء من خطة التدريب 2019، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأشار المتحدث الإسرائيلي، إلى أنه يشارك في هذه المناورات مقرات القيادة الرئيسية النظامية والاحتياط، يتم خلالها تنفيذ سيناريوهات الهجوم والدفاع وفقا للخطط العملياتية للجيش. وأوضح جيش الاحتلال، أن مقر القيادة الشمالية وقيادة الجبهة الداخلية سيتدربان على سيناريوهات متعددة الأذرع بالتعاون مع أسلحة الجو والبحر والبر، إضافة للمخابرات وأقسام التكنولوجيا وأقسام القيادة والدفاع "سايبر".

وتابع جيش الاحتلال قائلا: "إنه كجزء من التدريب الذي سيتم تنفيذه في شكل تدريب على القيادة سيناريوهات مختلفة، مع التركيز على التعاون والتخطيط متعدد الأنظمة وتشغيل الطوارئ".

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يستمر التدريب حتى، الأربعاء المقبل، ويهدف إلى الحفاظ على الاستعداد للجيش عند الطلب والخدمة في جميع القطاعات.