شارك اللواء عصام الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، في فاعليات افتتاح حملة "أسبوع السلامة" بمطار سوهاج الدولي، والتي تقام تحت شعار "نعمل معاً من أجل سلامة أفضل"، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء الملاح حسين سالم مدير مطار سوهاج الدولي، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وذلك في إطار مشاركة المطارات المصرية في فاعليات أسبوع السلامة بإفريقيا، والذي يبدأ اليوم وحتى 10 من الشهر الجاري.

وأوضح اللواء ملاح حسين سالم مدير مطار سوهاج الدولي، أن تلك الفاعليات تُعقد كل عام لنشر ثقافة سلامة الطيران، وتهدف لتبادل الخبرات بين البيئة الداخلية بالمطار، والبيئة الخارجية بالمحافظة، مؤكداً ضرورة تعزيز ممارسات الصحة والسلامة، وتوعية الموظفين بشكلٍ منتظم حول إدارة المخاطر وأفضل الممارسات التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم باعتبارها عنصراً أساسياً للحفاظ على السلامة التشغيلية للمطارات.

واستعرض الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الأجهزة وأدوات الإسعافات الأولية المستخدمة بالمطار، كجهاز الصدمات الكهربائي الناطق، وجهاز قياس ضغط الدم، وجهاز قياس درجة حرارة الجسم، وجهاز قياس نسبة السكر في الدم، وجهاز التنفس بالبخار، والإسعافات الأولية.

من جانبها، كشفت أسماء ابراهيم رئيس قسم السلامة بالمطار، عن مفهوم السلامة بالمطار، شارحةً أهدافه، بأنها مسئولية الجميع.

واستعرضت بعض الممارسات غير الآمنة التي تهدد سلامة الطيران مثل تسليط أشعة الليزر على الطائرات، وخطر الطيور على محركات الطيارات، ما يسبب خطورة على سلامة الحركة الجوية.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن حوادث الطائرات، ثم تفقد السكرتير العام والمرافقين، المعرض المصغر والذي يعُقد على هامش الفعاليات لعرض أنشطة المطار لتعزيز السلامة، حيث شمل استعراض أجهزة الكشف عن المتفجرات، وطرق التفتيش والتأمين اللازم للمطار، وأدوات الحماية المدنية للسيطرة الفورية على الحرائق، بالإضافة لدور الحجر الصحي، ومحطة الوقود التى تمد الطائرات بالوقود.