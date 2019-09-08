عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، اجتماعا برؤساء مراكز ومدن المحافظة، بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، لمتابعة تحصيل المتأخرات من رسوم النظافة، ولمتابعة سير العمل داخل الوحدات المحلية والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الموجهة للرؤساء.

وبحثت المحافظ سبل تنشيط تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات منها، ومراجعة دفاتر التوريد يوميا من قبل سكرتير الوحدة المحلية، معلنة عن تشكيل لجنة من إدارة المتابعة وإدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة لمتابعة أحكام الحجز الإداري على المخالفين، وإعادة حصر المنازل والمحال التجارية، خاصة في فارسكور و كفر البطيخ.

كما وجهت بضرورة توريد القمامة الخاصة بالمراكز والمدن بمصنع أبو جريدة بشكل يومي للوصول للنسب المرجوة، وتنشيط عمل الموظفين وتدريبهم والبحث عن الكوادر البشرية داخل الوحدات المحلية.

وشددت على رفع كافة الإشغالات من الطرق وتحصيل غرامات من المخالفين بما لا يخالف القانون، من خلال عمل حملات إزالة مكبرة أسبوعية داخل مراكز ومدن المحافظة.

ووجهت المحافظ تعليماتها لرئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بسرعة تلبية مطالب المواطنين بإزالة كافة المكامير المضرة ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية بالتعاون مع إدارة البيئة

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