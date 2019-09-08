أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، انطلاق مشروع الأولمبياد المدرسي من جامعة طنطا لاكتشاف الموهوبين رياضياً وتأهيلهم للمشاركة في الأولمبياد، موضحاً أن المشروع هدفه تجهيز وصناعة بطل أوليمبي والمنافسة على منصة التتويج العالمية.

وقالت الدكتورة عزه الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، إن المشروع يدعم مفهومي الصحة والرياضة من خلال توسيع الممارسة الرياضية الصحيحة، بالإضافة لتغيير ثقافة الرياضة المدرسية.

وأوضح الدكتور علاء حلويش وكيل كلية التربية الرياضية بطنطا للدراسات العليا والبحوث ومدير المشروع، أن هناك لجنة فنية ستجوب المدارس في طنطا والمحلة الكبرى وكفر الزيات لاختيار الطلاب الموهوبين رياضياً في الألعاب الفردية مثل الكاراتيه والجودو وسلاح الشيش والسباحة والجمباز، وفي الألعاب الجماعية مثل كرة السلة واليد والطائرة، لافتا إلى أن انتقاء الطلاب سيتم من خلال قياسات جسمية وبدنية وبعض القدرات الحركية من سن 10 سنوات وحتى 14 سنة للأولاد، و15 سنة للبنات.

وأكد حلويش إلحاق الطلبة الذين سيتم اختيارهم بمراكز تدريب متخصصة يوجد بها جهاز فني وإداري ومشرف عام، حيث يتم تدريبهم وإجراء منافسة بين الطلاب ومنافسة تأهيلية في كل لعبة، وفي اليوم الأوليمبي سيتم تقييم نتائج التعلم، مشيرا إلى أن هناك 3 مراكز تدريبية بطنطا والمحلة وكفر الزيات، ويستهدف المشروع الطلاب غير المسجلين في الاتحادات الرياضية.

وأضاف أن المشروع يستهدف أيضا تأهيل الكوادر الشابة من خلال مشاركتهم بالمشروع في الإدارة والتنظيم واللجان العاملة على نحو يساهم في إعدادهم وتنمية وصقل خبراتهم.

وقال الدكتور مجدي وكوك منسق عام المشروع، إن تدريب الطلاب سيتم بالمجان بمراكز التدريب من خلال كوادر عالية الكفاءة، موضحاً أن المستهدف في نهاية المشروع اختيار 100 طالب وطالبة من الرياضات المستهدفة بالمشروع، وتأهيلهم بعد ذلك ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي من خلال المعسكرات والمنافسات الدولية.

وقال الدكتور عمرو وكوك مسئول الاتصال المؤسسي والحكومي، إن المشروع يشارك فيه مؤسسات وجهات حكومية وخاصة، من خلال شراكات استراتجية تدعم وتعزز مستهدفات المشروع في مراحله المختلفة، مشيرا إلى أن أولى هذه الشراكات مع مديرية التربية والتعليم بالغربية.