شهدت صادرات الصين للولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي انخفاضًا ملحوظا بنسبة 16% لتصل إلى 44.4 مليار دولار، وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن تراجع الصادرات الصينية للولايات المتحدة - التي تمثل أكبر سوق للبضائع الصينية - في وقت تستعد فيه الدولتان لإجراء جولة جديدة من المفاوضات التجارية في أكتوبر المقبل، وذلك دون وجود أية مؤشرات على قرب انتهاء الحرب التجارية القائمة بينهما، والتى تهدد مسيرة النمو الاقتصادي في العالم بأسره.

وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى تراجع الواردات الأمريكية للصين خلال أغسطس الماضي بنسبة 22% لتصل إلى 10.3 مليار دولار. وكانت الولايات المتحدة والصين رفعتا التعريفات الجمركية بشكل متبادل في إطار شكوى واشنطن المتكررة من ارتفاع الفائض التجاري لصالح الصين.

جدير بالذكر، أن صادرات الصين للعالم الخارجي شهدت انخفاضا بنسبة 3% لتصل إلى 214 مليار دولار، فيما زادت وارداتها بنسبة 1.7% لتصل إلى 180 مليار دولار، غير أن الفائض التجاري العالمي لبكين ارتفع بنسبة 25% ليصل إلى 34.8 مليار دولار بالمقارنة بعام مضى.