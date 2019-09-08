وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

وشنت مدير عام الطب الوقائي برئاسة الدكتورة نرمين ناجي مدير إدارة الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية برأس غارب حملة مراقبة أغذية بمدينة رأس غارب.

ومرت الحملة على 6 منشآت غذائية من المطاعم والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن، وتم إعدام 100 كيلو أغذية متنوعة لتغيرهم في الخواص الطبيعية و20 لتر عصائر، وتحرير 6 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية.

وقال الدكتور تامر مرعي في تصريح صحفي اليوم: "سحبنا 14 عينة من الأغذية المتنوعة لإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها والتأكد من سلامتها"، مؤكدا استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.