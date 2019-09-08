أعربت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم، عن استنكارها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء مفاوضات السلام معها.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، أن طالبان أكدت، في بيان، أنها لن تتخلى عن القتال وأن الولايات المتحدة سوف تجبر في نهاية المطاف على العودة ثانية الى طاولة المفاوضات.

وكان ترامب، قرر أمس السبت، الغاء مفاوضات السلام مع طالبان بعد أن حملها مسئولية هجوم وقع مؤخرا في كابول وأسفر عن مصرع جندي أمريكي، علاوة على 11 شخصا آخرين، حيث تساءل الرئيس الأمريكي "أي نوع من البشر هؤلاء الذين يقتلون مثل هذا العدد الكبير من الأشخاص من أجل تعزيز موقفهم في المفاوضات؟".