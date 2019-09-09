وصف عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عمال الغزل والنسيج بأنهم "أيوب عمال مصر وتحملوا ما لا يتحمله بشر".

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن عمال الغزل والنسيج قادوا صناعة الغزل والنسيج في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تفخر بعمال الغزل والنسيج أمام الزوار الأجانب.

ونقل "إبراهيم" معاناة عمال الغزل والنسيج بسبب الأجور التي يحصلون عليها والتي وصفها بالمتدنية متابعًا: "هذه الصناعة تآمر عليها البعض وكان المطلوب هو إخراج مصر من هذه الصناعة".

واعتبر رئيس النقابة للعاملين بالغزل والنسيج أن إعلان الحكومة إحياء صناعة الغزل مرة أخرى حلم ويبدو أنه سيتحقق على حد تعبيره، مدللًا باجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشركات الموردة وغيرها لحل مشكلاتها.

وأكد إبراهيم أهمية صناعة الغزل والنسيج باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة، مشيرًا إلى أن 1.2 مليون عامل يعملون في صناعة الغزل والنسيج في مصر حاليًا، لافتا إلى أن هذه الصناعة تستوعب قرابة 9 ملايين مواطن مصري، مشددًا على المردود الاقتصادي الكبير لصناعات الغزل والنسيج.