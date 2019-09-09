تمكن فريق مباحث قسم شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط، من ضبط مرتكب واقعة سرقة محتويات شقة حيث تبين أن مرتكب الواقعة عاطل سبق اتهامه في عدد من القضايا دائرة القسم.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من الرائد بركات أحمد بركات رئيس مباحث قسم شرطة أبو تج يفيد بشأن ما تبلغ به من "م.ص.م.م" 58 سنة ومقيم تقسيم بيوض دائرة القسم باكتشافه سرقة الشقة الخاصة به الكائنة بالطابق الرابع بذات العنوان عقب عودته من محافظة القاهرة .

بالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود قطع بسلك نافذة المطبخ وبعثرة بمحتويات الشقة وسرقة "شاشة عرض 32 بوصة ــ كيسة كمبيوتر ــ مبلغ مالي لم يحدده ــ 2 خزينة احتياطي خاصين بطبنجة ماركة ستار مرخصة له" ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائيا .

وقيام المبلغ المذكور بجرد محتويات الشقة المشار إليها حيث عثر على 2 خزينة السلاح المبلغ بسرقتهما.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم أبوتيج إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أ.ع.ف.ا" وشهرته "ب" 18 سنة عاطل ومقيم قبلي البلد بندر أبوتيج سبق اتهامه في 5 قضايا سرقة .

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وقيامة بالتصرف في المسروقات بالبيع إلى "ا.م .ح.م " 37 سنة عامل ومقيم بذات الناحية "عميل مسروقات " سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة ـ ضرب ـ تبديد ـ عدم حمل بطاقة" تم ضبطه وبحوزته "شاشة عرض 32 بوصه وكيسة كمبيوتر" المبلغ بسرقتها .

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.