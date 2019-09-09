قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ من يوم الأحد 15/9/2019 وحتى يوم الثلاثاء 15/10/2019، تسليم 432 وحدة سكنية (18 عمارة)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، كما سيبدأ الجهاز أيضاً من يوم الأحد 22/9/2019 إلى يوم الأربعاء 9/10/2019، تسليم 456 وحدة سكنية (19 عمارة)، بالمرحلة الأولى بالمشروع.

وبالنسبة لتسليم وحدات المرحلة الثانية، قال المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 188، يوم الأحد 15/9/2019، ووحدات العمارة رقم 189، يوم الإثنين 16/9/2019، ووحدات العمارة رقم 190، يوم الثلاثاء 17/9/2019، ووحدات العمارة رقم 191، يوم الأربعاء 18/9/2019.

ولفت إلى أنه جرى تخصيص يوم الخميس 19/9/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 192، يوم الأحد 22/9/2019، ووحدات العمارة رقم 193، يوم الإثنين 23/9/2019، ووحدات العمارة رقم 194، يوم الثلاثاء 24/9/2019، ووحدات العمارة رقم 195، يوم الأربعاء 25/9/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 26/9/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 196، يوم الأحد 29/9/2019، ووحدات العمارة رقم 197، يوم الإثنين 30/9/2019، ووحدات العمارة رقم 198، يوم الثلاثاء 1/10/2019، ووحدات العمارة رقم 199، يوم الأربعاء 2/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 3/10/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارتين أرقام (200 – 201)، يوم الإثنين 7/10/2019، ووحدات العمارة رقم 202، يوم الثلاثاء 8/10/2019، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 9/10/2019.

وأكد أنه تم تخصيص يوم الخميس 10/10/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 204، يوم الأحد 13/10/2019، ووحدات العمارة رقم 205، يوم الإثنين 14/10/2019، وتم تخصيص يوم الثلاثاء 15/10/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وبشأن تسليم وحدات المرحلة الأولى، أوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 101، يوم الأحد 22/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (102 – 172)، يوم الإثنين 23/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (45 – 173)، يوم الثلاثاء 24/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (174 – 175)، يوم الأربعاء 25/9/2019.

وأشار إلى أنه تم تخصيص يوم الخميس 26/9/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارتين أرقام (41 – 42)، يوم الأحد 29/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (43 – 44)، يوم الإثنين 30/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (40 – 66)، يوم الثلاثاء 1/10/2019، ووحدات العمارتين أرقام (61 – 62)، يوم الأربعاء 2/10/2019.

وبين أنه تم تخصيص يوم الخميس 3/10/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارتين أرقام (46 – 47)، يوم الإثنين 7/10/2019، ووحدات العمارتين أرقام (27 – 99)، يوم الثلاثاء 8/10/2019، وتم تخصيص يوم الأربعاء 9/10/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي الثاني عشر (مدينة 6 أكتوبر)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: "صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط".