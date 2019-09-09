قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن تطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية سيعزز من تنافسية قطاع السياحة في مصر، ويرفع من القيمة السعرية للإقامة بالفنادق المصرية.

وأضافت وزيرة السياحة، خلال كلمتها اليوم بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية الذي أقيم تحت رعاية رئاسة الوزراء ان جودة الخدمة المقدمة بالفندق وتميزها باتا عاملًا أساسيًا في استمتاع السائح بزيارته وتشجيعه على تكرارها.

وتابعت "المشاط" أنَّ: "معايير تصنيف الفنادق في مصر التي لم يتم تحديثها منذ عام 2006 كانت تقتصر على المكونات الثابتة للفندق دون النظر إلى أسلوب الخدمة المقدمة أو مراعاة المعايير البيئية والصحية".

وأوضحت "المشاط"، أنَّ تطبيق معايير جديدة بتصنيف الفنادق المصرية تتماشى مع المعايير العالمية كان ضرورة ملحة، خاصة إن قطاع السياحة العالمي في تطور مستمر .

وأشارت إلى أنَّ المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق ستمثل نقلة نوعية كبيرة للقطاع، مبينة أنَّ التقييم الجديد يشتمل على معايير ترتكز على المكونات الثابتة بالمنشأة الفندقية وأيضًا المعايير المتغيرة التي تقيس المستوى الصحي ومستوى الخدمة المقدمة من العنصر البشري وأسلوب الإدارة للمنشأة.

وبينت أنَّه جرى مراعاة البعد البيئي وتطبيق مفهوم الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية، موضحة أنَّه جرى للمرة الأولى إضافة أنماط سياحية جديدة للإقامة تهدف إلى جذب مزيد من السائحين، كالذهبيات، والفنادق البيئية والمعروفة باسم، Eco lodges، والشقق الفندقية Apartment Hotels، والبوتيك أوتيل.

وحسب وزيرة السياحة، جرى تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة والفنادق التراثية والمعروفة بـHeritage Hotels، والمخيمات التي شملت إضافة معايير لمخيمات السفارى، مع مراعاة البعد البيئي ومعايير الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية وذلك في إطار التنمية المستدامة واستغلال المقومات السياحية وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات السائحين.

وأضافت أنَّ الوزارة وضعت معايير تصنيف خاصة بكل نمط فندقي، مما سيتيح لوزارة السياحة الفرصة للقيام بدورها الرقابي على مثل هذه المنشآت لضمان جودتها وجودة الخدمات التي تقدمها.

وأشارت وزيرة السياحة، إلى أنَّ المعايير شملت شروط وضوابط خاصة بسكن العاملين بالفنادق، وذلك إيمانًا بأهمية العنصر البشرى في نجاح أي منظومة وضرورة توفير المناخ الملائم للعمل حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج.